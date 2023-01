Ministro del Interior: "Jamás una marcha por la paz va a ser de tinte político"

"No venimos con acciones de confrontar. Jamás. Venimos a conseguir la tranquilidad de todos. Ese es el mensaje a la población. Si ellos son radicales en su protesta y no existe el diálogo jamás nos vamos a entender. El diálogo es la única arma, entre comillas, por favor, no malinterpreten, o el medio de entendernos", explicó el ministro del Interior.