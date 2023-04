Ministro de Justicia señala que ex presidente Alejandro Toledo será extraditado "en cuestión de días"

"Porque no hay financiamiento de fuente ilícita que se pueda determinar y por otro lado, ella no tenía responsabilidad de presentar documentación ante la ONPE y tampoco existe una figura de lavado de activos, porque de acuerdo lo que dijo el señor Shimabukuro, ha dicho que el dinero provenía de su empresa, entonces si hablamos de lavado de activos, que tiene delito fuente como minería ilegal, tráfico de terrenos, tala, minería ilegal, no tiene nada que ver. En realidad, hay que ser respetuosos de lo que está haciendo el Ministerio Público porque es su función. Pero, esto se tiene que dilucidar. Esto convencido que la presidenta va a seguir tranquila gobernando el país", continuó el ministro.