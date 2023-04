La Molina: Serfor señaló que la presencia de zorros en la zona no representa un riesgo

“Estamos en un ecosistema en un interfaz entre medio rural y urbano, este es su hábitat del zorro andino, que habita esta zona. En mi experiencia nunca he visto un caso de un ataque de un zorro a un ser humano, pesan entre 8 a 10 kilos, no tiene la fuerza para atacar a un perro grande, a un gato si, es un animal oportunista pues come insectos, aves, frutas, pero no existe evidencias de ataques a humanos”, explicó el especialista.