El director general de Aeronáutica Civil del MTC, Donald Castillo, explicó que las pruebas de operabilidad del aeropuerto aún no han sido completadas en su totalidad, por lo que las operaciones no se realizarán hasta que todos los aspectos sean evaluados y ajustados. Aclaró que las pruebas no han cubierto todos los procesos operativos, que incluyen migraciones, manejo de equipaje, catering, combustible, entre otros.