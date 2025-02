MTC impulsará 7 proyectos ferroviarios con inversión millonaria

Ferrocarril Lima-Ica y otros proyectos en ejecución

Entre los principales proyectos destaca el Ferrocarril Lima-Ica, cuya inversión asciende a US$ 6500 millones. Con un recorrido de 280 km desde Villa El Salvador hasta Ica, reducirá el tiempo de viaje de 4 horas a 2.5 horas, alcanzando velocidades de hasta 200 km/h en trenes de pasajeros. Este proyecto será ejecutado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y ha despertado el interés de once países para su gestión técnica.

Más de 2800 km de nueva infraestructura ferroviaria

Además, el MTC trabaja en otros proyectos como el Ferrocarril Lima-Barranca (US$ 4400 millones), el Ferrocarril Hidroeléctrica-Quillabamba (US$ 561 millones) y el Ferrocarril Barranca-Trujillo (US$ 5000 millones). También se desarrollará el Ferrocarril Cajamarca-Lambayeque (US$ 4900 millones) y el Ferrocarril Chancay-Pucallpa (US$ 14 300 millones).