“Si se facturase de 4 mil a 5 mil millones, tranquilamente se puede cumplir los plazos y términos pactados con la deuda que tiene. Es verdad que tiene un capital de trabajo negativo, pero si se ha diferido esos 750 millones a largo tiempo, al 2028, el capital de trabajo negativo se reduce considerablemente. Todo el mundo quiere hacer negocios con Petroperú, es una empresa súper importante. Tiene unos activos valorizados en US$ 8200 millones, tiene un patrimonio neto entre US$ 1200 a US$ 1300 millones, tiene una deuda de US$ 4 mil millones, por lo tanto, estamos hablando de una empresa importante. La refinería va a empezar a operar en 2025. Yo creo que tiene futuro, muchísimo. El tema es gerencia. La actual administración ha demostrado incapacidad”, dijo en N Portada de Canal N.