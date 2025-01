"No hay represalia", afirma Zanabria sobre proceso a Izquierdo

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria , abordó el tema sobre el proceso disciplinario contra el capitán Junior Izquierdo , conocido como "Capitán Culebra", en Cuentas Claras de Canal N. Aclaró que este procedimiento está siendo gestionado por la Inspectoría y no puede ser interferido por los mandos superiores. Asimismo, aseguró que no se trata de una represalia contra Izquierdo.

El apelativo "Canario"

Zanabria también hizo referencia al apelativo "Canario", el cual ha sido su apelativo desde sus tiempos como teniente hace 39 años. Aclaró que se trata de un "indicativo" y no un "alias despectivo".

"El indicativo que he tenido desde teniente hace treinta y nueve años es ‘Canario’", explicó. En este sentido, subrayó que dentro de la PNP y las Fuerzas Armadas es común el uso de apelativos, los cuales no tienen connotaciones negativas. "No es un alias despectivo, es un indicativo, como se usan dentro de la institución", destacó.