Norma Yarrow y Kelly Portalatino protagonizaron incidente

“Realmente la ignorancia es bien atrevida (...) No digamos barbaridades y eso, señores, porque la señora Portalatino que habla del tren. El tren es una donación que gracias, ahora se está recibiendo, y que son coches con locomotoras que se prenden a diesel y funcionan de manera eléctrica. Nunca se ha subido más que en un burro. Pero hay que entender y hay que saber lo que es una buena donación para este país. Por eso digo, la ignorancia es atrevida, cuando no se sabe lo que el país necesita”, respondió Yarrow.

“No hay nada discriminatorio. Lo que pasa es que también hay que ser bien discriminatorio por la forma como ella ataca, al decir que traen trenes chatarra. Si le molesta, me disculpo, pero yo me subo al burro y no me siento para nada mal, soy feliz, son preciosos”, contestó a la prensa.