Nuevo billete de S/200: La historia de la artista peruana Tilsa Tsuchiya

- Retrato de Tilsa Tsuchiya con una de sus obras, c. 1980.

“La pintura, como el arte, no es de élite. La expresión no es patrimonio de unos cuantos; es fruto del hombre y, como tal, para todos los hombres”, afirmaba la artista Tilsa Tsuchiya .

-Tilsa Tsuchiya, "Tristán e Isolda", c. 1974. Oil on canvas, 102 x 131 cm. Subastado en el año 2022 en Sotheby's NY por US$ 882.000.