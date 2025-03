Nuevo Jorge Chávez no iniciará operaciones el 30 de marzo

Por segunda vez consecutiva, se suspende la inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez . El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes , señaló este lunes por la tarde que el terminal aéreo no iniciará sus operaciones el próximo domingo 30 de marzo.

De acuerdo con Pérez-Reyes, no se encuentran en condiciones para anunciar una nueva fecha de apertura ante la falta de una serie de pruebas que se deben completar para asegurar sus competencias y funcionalidad.

“Para el 30 de marzo, Lima Airport Partners (LAP) no contará con el certificado de aeródromo ni con el de Osinergmin. Aún no se han ejecutado todas las pruebas necesarias. En cuanto a la labor de Osinergmin, se han realizado varias pruebas, pero aún quedan pendientes algunas, como la de detección de fallas y fugas cuando el avión recargue petróleo. A la fecha, no tenemos certeza de que estas pruebas se resuelvan dentro de los próximos 15 días”, dijo en conferencia de prensa.