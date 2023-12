Pablo Sánchez respondió sobre la diligencia realizada en local de IDL

“Solicito se haga el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que el señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número celular de su asistente para señalarme la siguiente frase ‘¿Estás llevando a cabo la diligencia en IDL?’, a lo que respondí que sí, que estoy llevando, pero se está suspendiendo, a lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo: ‘Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias’ y procedió a colgar. No sin antes, debo hacer referencia que el Señor Gustavo Gorriti me dijo: ‘En 5 minutos te llama Pablo Sánchez Velarde’”, indica el acta.