Pablo Secada opinó sobre cuáles serían las prioridades para generar obra en el país

El economista, Pablo Secada, brindó su apreciación de lo que se debería concentrar la política, y es que debido a la coyuntura de ha dejado de lado la posibilidad de generar empleos, por lo que habría una solución que es por medio del mantenimiento. Señaló que no sólo se debe pensar en la reforma de un Congreso que no se quiere ir o en una presidenta que no se quiere ir, sino que hay buscar otras salidas.