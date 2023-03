Patricia Chirinos refiere que se vio "mucha complicidad" entre Betsy Chávez y Pedro Castillo antes del autogolpe

Si bien, indicó que esto es una prueba que hubo coordinación previa y afinidad entre el ex mandatario y Chávez, debe investigarse si tenía conocimiento del contenido del mensaje. "Esto es algo que se tendrá que investigar, el pedido que hago es en base a lo que no sólo se ve, no sólo en el video, sino también a las manifestaciones de la reportera de canal 7 quien dijo que tuvo conversación con Betsy Chávez y le había adelantado sobre un decreto supremo que iba a elaborar para hacer reformas en las instituciones judiciales, lo que demuestra que tendría conocimiento", declaró Chirinos.