Peréz Tello: "Santiváñez ya está censurado por el pueblo"

"Nadie le cree, nadie confía en él. No ha sido capaz de diseñar un plan de seguridad que nos dé confianza. Los propios números de las instituciones que dirige lo contradicen" , declaró la exministra.

Pérez Tello criticó al Congreso y respaldo a la marcha ciudadana

La exministra manifestó su escepticismo respecto al Congreso, asegurando que no espera nada de este poder del Estado. "Como colegiado, es un desastre. No gozan del respeto de la gente y no tienen credibilidad", afirmó.