Pescadores de Ventanilla siguen sin poder trabajar

Expresidente del Tribunal Constitucional cuestionó que el Ministerio Público haya dado "una inmunidad monárquica al presidente" Pedro Castillo, al decidir no investigarlo hasta el final de su mandato. Asegura que "la investigación podría no conducir a una acusación, por el contrario a una exculpación". "Si (la Fiscalía) posterga esto cinco años después, no solo los hechos, sino fuentes y medios de pruebas pueden haber desaparecido. La investigación fiscal habrá perdido relevancia social. Es un deber de la Fiscalía de la Nación iniciar la investigación contra el señor Pedro Castillo", aseguró Urviola en Canal N.