Presidente del JNE sobre Antauro Humala: "No es dirigente ni forma parte de comités de su partido"

"Quien tiene que portarse antidemocráticamente es la organización política a partir de la inscripción del partido. Existen disposiciones que prohíben la postulación de personas que han sido condenadas, y el señor Antauro Humala no es dirigente no forma parte de los comités, según me he enterado, en su partido", explicó el representante del Jurado Nacional de Elecciones.