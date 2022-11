Presunto acosador en Sunafil

“Se me acerca y me besa forzadamente, lo cual motivó que lo empujara y me levantara; sin embargo, el señor Loyola Desposorio no entiende mi rechazo y, muy por el contrario en cesar su acto, me abraza y me acerca a él con fuerza, lo cual motivó que le sacara sus manos de mi espalda y retrocedió (…) me pide que sea su enamorada, lo cual rechacé, por lo que me señaló que él me iba a sumar en mi vida y no restarla ya que tiene la calidad de superintendente (…) me señaló que si yo aceptaba ser su enamorada nadie se enteraría de dicha situación, pidiéndome que nos viéramos a la salida de mis labores en el parque se encuentra a la espalda del ministerio para que le que diga qué regalo quisiera que me trajera de su viaje a España (…) lo cual rechacé así como la propuesta que me hizo preguntándome cuánto ganaba en mi actual trabajo y que él podía darme un mejor puesto con mayor salario en Sunafil (…)”.