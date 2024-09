Las personas que acceden al pilar no contributivo son aquellas "que a la edad de jubilación no cuentan con al menos una pensión de jubilación proporcional especial y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del Sisfoh, ya sea que se encuentren afiliados al Sistema o no". También a las personas "con discapacidad severa y otras vulnerables que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en las normas de creación de la intervención pública respectiva". En este caso, la ONP es responsable de administrar el pago.