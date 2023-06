Pronabec lanzó Crédito Talento 2023 para financiar estudios universitarios de jóvenes

- No tener más de 70 años

- No ser cónyuge del postulante ni del responsable de pago

- No estar participando en alguna convocatoria de crédito

- No estar registrado en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con calificación negativa (deficiente, dudoso o pérdida o con categorías equivalentes) al último reporte de actualización

- No mantener deudas pendientes de pago con el Pronabec

- No estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)

- No ser beneficiario de otra modalidad de crédito del Pronabec