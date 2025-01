PUCP suspende el Festival y se disculpa por la obra teatral

Asimismo, la PUCP destacó que llevará a cabo los procesos necesarios para que situaciones como esta no se repitan en el futuro: "Comunicamos que se suspende la realización del Festival y que tomaremos las medidas necesarias para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir."

Rafael López Aliaga expresa su indignación contra la PUCP

"No podemos permitir que la Pontificia Universidad Católica del Perú, en San Isidro, haga una afrenta tan grave a los católicos. No lo vamos a permitir. Les pido que reaccionemos. Si hubieran hecho lo mismo con una figura musulmana, ¿qué habría sucedido? No podemos tolerar semejante ofensa", condenó el alcalde.