Rennán Espinoza: Alcalde niega que haya manejado camioneta y descarta haber escapado de ambulancia

Dijo que no vio la agresión entre su sereno y el policía. Menos sabía que su jefe de Imagen no tenía brevete. Fue llamado a la comisaría el jueves a las 2 de la tarde, pero no acudió porque indica que llegó 10 minutos antes a la citación. Ahora la Fiscalía de la Nación tendrá la última palabra.