Rescatista de la PNP golpeado por congeladora se encuentra estable y recuperándose

"No recuerdo ese momento, ni cuando estuve suspendido, Recuerdo cuando mis compañeros me habían recuperado. Estábamos haciendo los trabajos y los suspendimos debido a los desprendimientos, decidiendo subir. En ese momento ocurre el incidente. Yo recuerdo cuando estoy en la camilla y mi sensacion fue mover las piernas para ver si no tenía algo en la columna. Yo sentía que algo estaba mal, pero mi capitán decía que todo estaba bien", agregó.