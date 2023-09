Roberto Chiabra a favor de censurar a ministros de Defensa y Energía

“No le nace el fallecimiento de los soldados. Al día siguiente, cuando la presidenta no fue a recibir el cuerpo de uno de los caídos, sale ella con el ministro pasando revista a maquinaria de ingeniería. ¿Eso es lo que les interesa y no los soldados muertos? Y la presidenta se da tiempo para saludar a los jugadores de la Selección de Fútbol y no recibir el cuerpo de un soldado caído y no abrazar a los deudos. Hay un desprecio a los caídos en acción de armas”, sostuvo.