Roque Benavides: Invocamos al alcalde de Trujillo a reabrir centros comerciales

“Como gremio profesional, hemos revisado la situación y no vemos la justificación para el cierre de estos centros comerciales, en los que trabajan miles de personas y que están corriendo el riesgo de perder sus puestos. Que haya delincuencia o violencia no quiere decir que se deba cerrar. Y término de temas de seguridad técnica, estos centros comerciales han trabajado muchos años y esta medida no tiene sentido”, sostuvo en diálogo con Canal N.