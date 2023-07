La sanguinaria confesión del camarada Carlos

“Estábamos jugando y hemos escuchado el sonido de avión […] De pronto bombardeo. Agarraron su pelota y se han metido a la zanja. Después nosotros miramos, empezó a sonar […] la bomba la he visto cuando cae […] Ya ahí él dijo, ya esto es algo, esto no es así nomás, algún un dispositivo algo nos han puesto […] Se hablaba, decían que [camarada] José estaba herido en ese momento. No estaba herido”, contestó el delincuente a la Policía.