Santiváñez: "No respondo calificativos, respondo con mi trabajo"

“Yo no respondo calificativos, yo respondo con mi trabajo, con los resultados, con el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Lima, con el resultado que estamos dando en la lucha contra la criminalidad. Yo no me guío por los comentarios de las redes sociales, no me guío tampoco por las mediciones de popularidad. Yo me guío en base al trabajo objetivo que estamos haciendo”, sostuvo desde Cusco.