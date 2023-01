El sector empresarial y su participación en la política nacional

"No debemos suplantar el rol del Estado. Muchos creemos que tenemos que hacer de este un mejor Estado, pero no solo exigir. Julio Velarde nos dijo en la última Cade, sin participación política, no hay solución. No creo que la empresa privada deba participar en política. Hablo de los empresarios, en tanto, ciudadanos, nos hemos cuidado demasiado, muy timoratos. Honestamente, sí participamos en política. Probablemente, no de forma muy abierta, pero cuando hacemos gestión de intereses. Y es bueno hacerlo, porque el Estado necesita de nuestra opinión", explicó en entrevista al programa Punto Medio.