Señor de los Milagros 2024: fechas, recorridos y misas

En el santuario Monasterio del Señor de los Milagro de Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en los siguientes horarios: 6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 m, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.