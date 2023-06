Surco: encuentran conexión clandestina de agua en el Country Club El Bosque

“Hemos encontrado una conexión no autorizada de agua potable que está empalmada a nuestra matriz de agua y que ingresa al Club El Bosque. Es una tubería irregular, no tiene número de suministro, no está reconocida en nuestro sistema comercial y no factura por el consumo que realiza”, indicó Julio Milla, jefe del Equipo de Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional de Sedapal.