Habla el suboficial que sobrevivió al incendio de patrullero donde murió calcinado su compañero

Soncco Quispe no volvió más a casa, no volvió a ver a su familia. Fue interceptado por una turba de salvajes pobladores que no tuvieron piedad y no pararon hasta calcinarlo. Cuarto Poder pudo conversar con uno de sus compañeros que sobrevivo de milagro a ese mismo ataque. Fue traído a Lima por la gravedad de sus lesiones. Hoy se recupera en una habitación del Hospital de Policía.