Testimonios implicaron a Nicanor Boluarte en creación del partido político “Ciudadanos por el Perú”

Nicanor Boluarte dio cargos en Lima, Cajamarca y Tarapoto a cambio de firmas para creación de partido político

Fueron varias de las autoridades que, a pesar del temor de estar en funciones, se atrevieron a contar la verdad. “El condicionamiento me refiero es que, si no cumplen las fichas te va a hacer cargo, si no afilias a gente te vas al cargo”, detalló uno de ellos.