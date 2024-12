Transportistas realizaron movilización en rechazo a extorsiones

“Mañana hay una movilización y concentración. No podemos hacer un paro porque para eso necesitamos el respaldo de todos los gremios. No va a haber ninguna paralización del transporte. Nos vamos a concentrar en la plaza San Martín y en la plaza Dos de Mayo desde las 3 de la tarde”, dijo en diálogo con Canal N.

“Vamos a ser muy respetuosos con toda la ciudadanía. No todos vamos a hacer esta movilización, va a ser una movilización desde las 3 de la tarde para hacer una marcha pacífica en defensa de la vida, porque nos siguen asesinando, esto no ha bajado”, precisó.

“Al contrario, esto es en defensa de la vida. De repente va a haber otro escenario para conversar políticamente. Queremos que se deroguen estas leyes pro crimen, que hasta la actualidad el Legislativo no quiere derogar. Yo me afilié hace mucho tiempo al partido político denominado A.N.T.A.U.R.O, no puedo negarlo. Es en defensa de la vida, no solo de los transportistas”, afirmó.