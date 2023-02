Verano en Lima: Senamhi explicó por qué sentimos tanto bochorno al dormir

Explicó que en estas últimas semanas el promedio de temperatura nocturna ha sido 22° C, es decir dos grados por encima de lo normal, pero la noche del 13 de febrero fue la más cálida del verano. "A la medianoche de ese día la temperatura se mantuvo en el orden de los 24° C y hacia el amanecer bajó solo hasta los 22.2° C".