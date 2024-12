Víctor García Toma sobre Dina Boluarte: No hay causal de vacancia

Para García Toma, desde un punto de vista legal, la discusión sobre si la intervención quirúrgica puede considerarse un delito de "abandono del cargo" o "omisión de funciones" radica en si se puede probar que la presidenta no estuvo en capacidad de cumplir con su rol, o si hubo un intento de ocultar o falsear información respecto a su estado de salud.

Remarcó que si los actos fueron presentados erróneamente como realizados en tiempo real cuando en realidad fueron previos, esto podría ser objeto de una investigación administrativa, pero no necesariamente constitutivo de un delito penal.

Sin embargo, la cirugía estética no necesariamente genera un vacío de poder si la presidenta siguió ejerciendo sus funciones a través de medios remotos.

El constitucionalista comentó que esta situación corresponde al Congreso de la República y no al Ministerio Público. Al respecto, consideró como “una intervención innecesaria e indebida”.

“El Ministerio Público no tiene nada que hacer en este tema. Este es un nuevo capítulo de una muy mala telenovela que se llama judicialización de la política. No se ve claro por qué el Ministerio Público se ha metido en un campo que no le corresponde”, expresó.