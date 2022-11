[VIDEO] Alex Paredes tras aprobación de denuncia constitucional: Es lamentable, hay un objetivo

El congresista del Bloque Magisterial mencionó que esto viene desde que se anunciaron los resultados electorales. Agregó que si esto no es aceptado en el pleno van a continuar con la misma conducta. Sobre cuestión de confianza, señaló que el jefe del Gabinete Ministerial podría hacer uso de otros instrumentos. A su vez, indicó que no hay medios probatorios y que se toma como referencia una entrevista. Sobre las declaraciones de Vladimir Cerrón en Canal N donde dijo sentirse decepcionado de Castillo y pidió que Aníbal Torres de un paso al costado, remarcó que no lo comparte.