[VIDEO] Aníbal Torres: Los grandes corruptos son los que atacan a la democracia en el Perú

El jefe del Gabinete Ministerial dijo que la “inestabilidad política no deja avanzar, no deja crecer económicamente”. Luego, expresó que “se estaba preparando el golpe de Estado mediante la vacancia desde que Castillo jura como presidente”. Posteriormente, mencionó que “las críticas que vienen de la oposición son que todos esos males se deben a Pedro Castillo”. En otro momento, también arremetió contra la prensa indicando que “los medios son los que determinar la culpabilidad o no de las personas”. A su vez, criticó al congresista Guerra García tras brindar una entrevista a un medio local.