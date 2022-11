[VIDEO] Claudia Dávila sobre Aníbal Torres: Yo jamás he visto al premier un sentimiento de odio a las mujeres

La ministra de la Mujer cuestionó un “cargamontón” en su contra tras las expresiones machistas del titular de la PCM. A su vez, indicó “él (Aníbal Torres) ha usado estereotipos que rechazamos categóricamente, pero no se trata de un caso de misoginia”. Sobre la denuncia en contra de Betssy Chavez, dijo que no ha visto el reportaje. Sin embargo, mencionó que se tendría que “ver si cumple el perfil para asegurar que no haya habido ningún tipo de malversación de puestos, fondos”. Remarcó que en el gobierno si se respeta la meritocracia. Posteriormente, indicó que están siguiendo de cerca el caso de la turista mexicana desaparecida en Huacho.