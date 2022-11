[VIDEO] Enma Benavides: Los jueces siempre somos investigados. En mi caso, ya fueron archivadas

En entrevista exclusiva con Canal N, Emma Benavides, jueza Superior y hermana de la Fiscal de la Nación, dijo que se viene dando información distorsionada en algunos medios de comunicación y en algunas autoridades. A su vez, expresó que no se viene respetando el derecho a la dignidad y el debido proceso. Luego, enfatizó que respeta el derecho a la libertad de prensa, pero que no trastoque los derechos fundamentales. Sobre la investigación donde habría favorecido a narcotraficantes, dijo que la "libertad y resolución que dictó estuvo bien dada y que no fue apelada por el fiscal ni procurador" y rechazó que hubo alguna irregularidad dentro de su gestión.