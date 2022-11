[VIDEO] José Williams: Lo que hemos hecho es no convocar al pleno, pero los congresistas siguen trabajando

El presidente del Congreso dijo que “los congresistas están en sus edificios, están trabajando. Este no es un día de no trabajo”. Luego, mencionó que para el día de hoy no hay comisiones tras un acuerdo de portavoces. En esa línea, confía en que la Policía Nacional cumpla con su trabajo. Sobre la admisión a trámite un recurso de acción de amparo interpuesta por Pedro Castillo, que busca anular los procesos en su contra, remarcó “el Congreso tiene facultades establecidas por la Constitución”. Agregó que “es otro asunto más que pretende distraer a la población”.