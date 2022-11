[VIDEO] Julio Velarde: Esperamos crecer al nivel normal

Durante su participación en el CADE Ejecutivos 2022, el presidente del BCR dijo que "el Perú esperamos crecer 3% este año y cerca de 3% el próximo. El crecimiento potencial estimado es de 2,9%. Vamos a crecer casi el potencial de la economía. Ni siquiera vamos a tener soft recession. Obviamente, no podemos cantar victoria antes de tiempo". Agregó que no “no hay ningún sesgo al alza ni a la baja”. El directivo del BCRP también se manifestó sobre la crisis política que se vive en el Perú y a nivel global. "Cuando (los partidos) mueren, mueren. Hay que crear nuevos partidos, o va a ser una suerte de propuesta compartida entre muchos. No sé cuál es el camino, pero sin participación política no hay solución", expresó.