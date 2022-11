[VIDEO] Martín Vizcarra no declaró ante la Comisión de Fiscalización

El expresidente no declaró en la Comisión de Fiscalización sobre el caso de presuntas irregularidades sobre compras y adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Vizcarra abandonó el Parlamento tras no ser atendido debido a que en la sesión también se encontraba la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza Pereyra. A su salida, el exmandatario dijo que no hubo "un mínimo respeto" por dejarlo en espera alrededor de 30 minutos. Luego, indicó que "estará nuevamente en la próxima invitación".