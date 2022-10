[VIDEO] Oswaldo Molina: Ha sido un cuello de botella

[VIDEO] Rosendo Serna: Servir tiene que comportarse como una entidad técnica no como un partido político

El ministro de Educación cuestionó que Servir haya concluido que María Tarazona no cumpla con los requisitos para ocupar el cargo de directora ejecutiva de Pronabec. Ante esto, sostuvo que la entidad “está haciendo una interpretación equivocada”. A su vez, mencionó que “Servir está sacando informes de acuerdo al gusto del cliente y eso no debe ser”. No obstante, el titular del Minedu aseguró que va aceptar la resolución del informe, pese a que lo discrepa.