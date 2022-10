[VIDEO] Presidente Castillo: Los medios de comunicación están sesgados

[VIDEO] Dina Boluarte no respondió si asumirá la presidencia en caso de vacarse a Pedro Castillo

En diálogo con Canal N, la vicepresidenta de la República invocó a “los congresistas demócratas y al Perú en general, trabajemos por la gobernabilidad en el país”. Agregó que la población espera resolver los problemas del país. Con respecto a Beder Camacho, señaló que “no tenía conocimiento y no ha conversado con el presidente sobre ese tema”. Sobre el caso del Club Apurímac, mencionó que su “abogado ha demostrado que Dina Boluarte al haber regularizado documentos no hice acto de gestión, dirección y no hay conflictos de intereses”.