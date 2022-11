[VIDEO] Vocero de Perú Libre señaló que podrían presentar una moción de vacancia

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, le dijo al presidente Pedro Castillo que no los tome de ingenuos, al considerar que, en el fondo, buscaría cerrar el Congreso con la cuestión de confianza. Dijo que el mandatario no hace un buen Gobierno, y advirtió que su bancada también podría presentar una moción de vacancia. Sobre Aníbal Torres, dijo que no está demostrando “sabiduría” y se está dejando ganar por la vehemencia y no por la razonabilidad.