Los vínculos entre Guillermo Bermejo y un fiscal del Eficcop

El misterio no recae, esta vez, en Guillermo Bermejo, cuya historia de vinculaciones con el terrorismo y los Quispe Palomino es bien conocida. No. La incógnita es este hombre que en los últimos meses emergió a la palestra de la investigación. Se trata de un fiscal, no cualquier fiscal, sino uno que estuvo paradójicamente encargado de investigar posibles actos delictivos que involucrarían a su amigo, su camarada de luchas, Guillermo Bermejo.