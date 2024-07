Agustín Lozano tendrá reunión con Jorge Fossati tras disputar la Copa América

"Yo no participo ni opino sobre la vida privada ni cosas que las que no tenga facultades para decidir, la única persona que más adelante tendrá la responsabilidad de decir quién es convocado y quién no es convocado es el comando técnico y el comando técnico sabrá qué condiciones y qué cualidades tendrá en cuenta para convocar o no a un jugador", dijo Lozano.