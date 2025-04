Alianza Lima ganó 1-0 a Garcilaso y sueña con ganar el Apertura

Cabe indicar que, para este compromiso, el 'Pipo' Gorosito no se guardó nada y puso a su equipo principal, considerando que no habrá fecha en Copa Libertadores.

Pero Néstor Gorosito no tendrá a uno de los pilares en su once, ya que Carlos Zambrano no fue a la ciudad imperial por aquejar unas dolencias musculares. Esto hace que haya algunas modificaciones en la defensa.