Carlos Zambrano fue presentado oficialmente en Alianza Lima y empezó a entrenar

Carlos Zambrano también se refirió a lo vivido en la Tarde Blanquiazul: "Lo sentí como un sueño cumplido, esto recién comienza. Tuve mucho contacto con todos mis compañeros, me sentí como uno más en casa, conozco a más de la mitad del plantel, Hernán (Barcos) también me recibió muy bien, me he sentido muy cómodo, me han tratado como en casa".