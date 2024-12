Gobierno se pronunció sobre posible remoción de Jean Ferrari

"El administrador de Universitario , Jean Ferrari , menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. Yo no entiendo cómo puede alguien salir a dar este dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido", expresó el ministro de Economía, José Arista.

"Pero hasta dónde se sabe y he consultado con el Superintendente de la Sunat no hay absolutamente nada real detrás de este trascendido, de ese acceso a la información sensible. Así que se quede tranquilo señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", agregó el titular del MEF.