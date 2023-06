Hernán Barcos: "Creo que pudimos dar un poco más"

El 'Pirata' respondió si fue un fracaso el paso del equipo victoriano en el torneo internacional: "Depende cómo lo miremos, sí (considerar un fracaso), porque no clasificamos y teníamos equipo para pelear un poco más. No me gusta dar excusas pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más... Lesiones, tuvimos muchos jugadores importantes fuera pero no es excusa, aunque creo que pudimos dar un poco más".